Tipster tumiba ng P8M sa nalambat na 9 most wanted

Nakatanggap ng halos P8 milyon pabuya ang siyam na tipster ng Philippine National Police (PNP) na siyang dahilan ng pagkakadakip ng siyam na most wanted person sa bansa.

Kamakalawa ng hapon ay pinangunahan ni PNP Director for Intelligence (DI) Police Major General Benjamin Acorda ang pagbibigay ng kabuuang P7,960,000 cash rewards sa siyam na confidential informants sa isinagawang simpleng seremonya sa Camp Crame.

Ayon kay Acorda, ang mga nasabing informants ang siyang nagbigay ng mga mahahalagang impormasyon sa pagkakaaresto kabilang ang pagdakip kay Communist Terrorist Group (CTG) lider Alfredo Mapano, na nakatanggap ng P5.3 milyon.

Dalawa naman sa mga nahuling most wanted suspect ay sangkot sa Maguindanao massacre habang ang iba pa ay sangkot sa heinous crimes katulad ng murder, rape, forcible abduction with rape, multiple frustrated murder at multiple attempted murder.

Nagpasalamat din si Acorda sa mga nasabing tipster at hinimok ang publiko na suportahan at tulungan ang PNP sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga kriminal at mga wanted persons para sa kanilang agarang pag-aresto. (Edwin Balasa)