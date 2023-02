Sikyo pumormang lespu dinampot

Arestado ang isang security guard matapos magsuot ng uniporme ng Philippine National Police (PNP) na mahigpit na ipinagbabawal sa mga hindi miyembro ng kapulisan, kamakalawa ng gabi sa Barangay Santolan, Pasig City.

Dinampot ng mga tauhan ng Manggahan Police Sub-Station-8 na nagsasagawa ng mobile patrol ang suspek na may alyas na “Mar”, 32, residente ng Brgy. Pinagbuhatan, Pasig City.

Ayon kay PCol. Celerino Sacro, hepe ng Pasig Police, sinita ang suspek alas-7:45 Biyernes ng gabi sa Paseo De Anemalis Street, Brgy. Santolan, Pasig City, ng mga rumorondang pulis matapos makitang naka-PNP Athletic Uniform at nang magpakilala at hanapan ng identification card (ID) bilang pagpapatunay na isa siyang pulis ay walang maipakita at sinabi pang miyembro siya ng Pasig CPS.

Doon na naghinala ang mga pulis at dinala na lang sa presinto ang suspek para magpaliwanag kung saan ikinatiran nitong pumorma lang umano siya na parang pulis at nabili lamang ang t-shirt.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code o Illegal Use of Uniform or Insignia ang kinahaharap na kaso ng suspek sa Pasig City Prosecutor’s Office. (Vick Aquino)