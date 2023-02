‘Sana siniraan na lang kita’ Sharon ayaw na namang kausapin ni Gabby

Nakapaglabas ang Megastar na si Sharon Cuneta ng kanyang saloobin lalo na tungkol sa relasyon niya sa kanyang anak, si KC Concepcion.

Nang matanong ito kung bilang mga magulang sila ni Gabby Concepcion ni KC, naiisip daw ba nito na sana, silang dalawa ni Gabby ang nakikipag-usap sa anak?

“Hindi ko nga makausap eh,” lahad niya sa YouTube channel ni Ogie Diaz.

“Kasi, last time kaming magkita before covid, okay kami. O, bakit hindi na naman kami okay? May nanira na naman ba? Litong-lito na ‘ko,” natawang sabi na lang niya.

Sabi pa ni Sharon, “Kahit nandiyan si Kiko (Pangilinan) anyway, he’s been there since she was 9 ha, eh kami ang dugo niya, hati kami sa dugo niya, kami ni Gabby. Minsan, gusto kong konsultahin o hingan ng tulong.

“O pakita mo naman o sabihan. Baka ‘yung hindi niya masabi, hindi tuloy kami magkapag-communicate since maghiwalay kami noong 1987.”

Pero sa kabila na sila ni Gabby ay hindi okay, wala raw isyu sa kanya kapag kasama ni KC ang Papa nito at ang pamilya ni Gabby.

“Never naging isyu sa akin ‘yon. Never kong siniraan ang Tatay niya sa kanya. Naisip ko nga, dapat yata siniraan ko na lang,” natawang sabi niya.

“Pero hindi, ayoko kasing maka-feel ang anak ko na parang ‘yung kalahati ko, hindi okay, ‘di ba? No, alam ng Diyos ‘yan. Alam ng Panginoong Diyos ‘yan napakatapang kong gawin dahil takot ako, e.

“Takot ako sa parusa ng Diyos. Alam Niya ang puso ko. At kung may kasalanan ako, humihingi ako ng sorry.”

Naisiwalat din ni Sharon na dati pala, akala ni KC, hindi niya madadalaw ang ama. Tinanong daw siya nito kung kapag kasal na siya, pwede na niyang puntahan ito.

Kaya nagulat si Sharon at sinabi kay KC na if she wants to see Gabby, she can do it anytime.

“Nagulat siya, eh, dyusko, kung sinabi niya when she was younger, anytime. Eh, Papa niya ‘yon.

“Noong nakausap ko sa phone si Gabby, pati mga kapatid niya, nagte-thank you sa akin dahil noong dumating si KC do’n, walang negativity, walang anomosity, walang hostility, walang ill feelings. That’s how I raised her.

“Basta, ang sinasabi ko lagi, that was never your fault. Sometimes two people just don’t get along but never confuse that with how much we love you.”

At ang gusto lang daw niya kay KC, mahalin ang pamilya.

“Isa lang ang nanay niya, pagbali-baligtarin pa. Isa lang din ang tatay niya, sa case niya, dalawa pa nga.”

At para kay Sharon, bilang isang ina, sinabi nga niya na ang pinakamasakit lang daw na nangyari at nakarating sa kanya ay ang sabihin na ayaw niyang sumikat si KC.

“Sakit na sakit ako do’n. Kasi, sinong matinong magulang, lalo na kung artista ka na gugustuhin mo na anak pa ng ibang tao ang sumikat kesa sa sarili mo?

“Kung may papalit sa ‘yo, siyempre ‘yung anak mo ang gusto mo, ‘di ba?”

Minsan daw naisip na niya ang lahat ng dahilan kung bakit malayo sa kanya si KC, pero sabi nga niya, “That’s a total lie. Kung sino man ang naglagay no’n sa utak niya, patawarin ka ng Diyos.”

Dugtong pa niya, “Gusto kong maging successful si KC at ang lahat ng anak ko. At mas importante sa akin na happy sila.”

META: Nilahad ni Sharon Cuneta na hindi raw sila nagkakausap ni Gabby Concepcion. Hindi niya raw alam kung may naninira sa kanya. Pinakamasakit daw sa kanya bilang ina ang sabihan na ayaw niyang sumikat si KC.