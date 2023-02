Ang sosyal talaga ni Regine Velasquez, dahil bet na bet siya ng isang bigating abogado, ha!

Nag-post ng video si Atty. Czarina Reyes-Tecson sa pagpila niya para makakuha ng autograph sa Asia’s Songbird, ha! Kuha ang video sa nakaraang concert ni Regine na “Solo”.

Pinagmalaki ni Atty. Czarina ang pagiging panatiko kay Regine, at inalok pa nito ang kanyang propesyon ‘pag kailangan daw ng singer-actress ang kanyang serbisyo.

“To the audio for GV. Her angel voice & humor are 2 of the many reasons why I am a #ForeverReginian, Kuwentuhan, tapikan, akala mo friends. But I was dying & fangirling inside. ILY, beautiful soul @reginevalcasid. I’m just here if u need a lawyer, literally & figuratively,” sabi ni Atty. Tecson.

Hindi po pipitsugin ang abugado dahil sa shoulder bag nitong mamahalin. At sure ako na worth P11,000 ang tike na binili niya para sa meet and greet access kay Regine. (Rey Pumaloy)