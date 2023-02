Panawagan sa ika-37 anibersaryo ng EDSA Revolution: Magkasundo na tayong lahat – PBBM

Inalok ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng pagkakasundo ang mga Pilipinong may iba’t ibang “political persuasions” nitong Sabado kung saan ginunita ang ika-37 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.

Si Marcos ay anak ng namayapang dating diktador Ferdinand E. Marcos Sr na napatalsik sa mapayapang People Power Revolution noong 1986.

Nauna nang sinabi ni Marcos Jr. na ang exile nila sa Hawaii matapos ang EDSA Revolution ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng kanilang pamilya.

“As we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am one with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of them united and stronger as a nation,” saad ng pangulo.

“I once again offer my hand of reconciliation to those with diffe­rent political persuasions to come together as one in forging a better society — one that will pursue progress and peace and a better life for all Filipinos,” dugtong pa niya.

Wala si Marcos Jr. sa komemorasyon sa People Power Monument sa Quezon City dahil nasa Laoag City, Ilocos Norte para sa Tan-ok ni Ilocano: Festival of Festivals.

Nauna nang dineklara ng Malacañang na regular working day ang Pebrero 25 matapos iurong sa Pebrero 24 ang special non-working day alinsunod umano sa prinsipyo ng “holiday economics”.

Hindi naman kinagat ng Maka­bayan bloc ang alok na reconciliation ni Pangulong Marcos.

“Madaling magsabi ng reconciliation at unity pero dapat ding gawin ang mga rekisitos para tunay na makamit ang pagkakaisa. Hindi uubra ang retorika lamang kung walang aksyon na magpapakita na nagsisisi sa mga kasalanang ginawa ng rehimeng Marcos,” giit ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro.

“There will be no reconciliation as long as the Marcos family continues to deny their crimes and refuse to apologize; distort history and spread false versions; fail to pay taxes correctly and hold on to remaining ill-gotten wealth,” ayon naman kay Kabataan Party-list Rep. Raoul Manuel.

Nagbigay rin ng pahayag ang pamilya Aquino at inilarawan ang EDSA revolution bilang pagpapa­kita sa buong mundo ng pagiging matapang at tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino. Nakikiisa rin ang pamilya sa pagtutol sa pagrebisa ng kasaysayan.

“Nakikiisa tayo sa lahat ng mga tumututol sa pagbalik ng diktadurya at sa pagrerebisa sa ating nagkakaisang alaala,” base sa pahayag ng pamilya Aquino. “Nakikiisa tayo sa lahat ng kumikilos para isabuhay ang diwa ng EDSA. Walang duda: buhay ang diwa ng EDSA.” (Eralyn Prado)