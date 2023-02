P104M ilegal na imported sibuyas, asukal at sigarilyo nasabat sa MICP

Walong shipment mula sa China, Hong Kong, at India na naglalaman ng P104,081,500 halaga ng imported na sibuyas, asukal at sigarilyo ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs’ (BOC) Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP) sa serye ng inspeksiyon na isinagawa nilang ngayong Pebrero 2023.

Ang mga naturang shipments, na ang lima ay mula sa China, dalawa ang mula sa HongKong at isa ang mula sa India, ay naglalaman ng misdeclared at undeclared na pula at puting sibuyas, mga asukal at mga sigarilyo.

Ayon kay Intelligence Officer 3 Alvin Enciso, hepe ng CIIS-MICP, dumating ang mga naturang shipments sa bansa sa pagitan ng Disyembre 29, 2022 at Pebrero 10, 2023, at ineksamin sa pagitan ng Pebrero 17 at 23, 2023 matapos na maisyuhan ng Alert Orders (AOs), base na rin sa derogatory information na kanilang natanggap.

Pinuri naman ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvymax Uy ang naturang mga matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakumpiska ng milyun-milyong halaga ng agricultural products.

“Our Commissioner Bienvenido Rubio has had his hands full with the transition, but that didn’t stop him from leading the agency in our fight against smuggling,” ani Enciso.

Bilang karagdagan, binigyang-kredito rin ni Uy ang CIIS-MICP dahil sa pangangalap ng mga kinakailangang impormasyon upang matunton ang mga naturang illegal shipments.

“Our intel officers and agents are highly skilled and equipped at detecting the concealment methods for these smuggling activities,” ani Uy.

Anang BOC, ang tatlong consignees ng mga shipments ay aatasang magprisinta ng kaukulang permits para sa importasyon ng mga goods.

Kung wala ang mga naturang dokumento, magsasagawa ang BOC ng kaukulang seizure at forfeiture proceedings laban sa mga subject shipments dahil sa paglabag sa Section 1400 (misdeclaration in goods declaration) in relation to Sec. 1113 (property subject to seizure and forfeiture) ng Republic Act No. 10863 o kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) at Republic Act 10845 o The Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

Ang case records ay kaagad ding ipapadala sa Bureau’s Action Team Against Smugglers (BATAS) para sa pagsasampa ng mga kaukulang charges at criminal cases laban sa mga taong responsable sa ilegal na importasyon o pag-aangkat ng mga nasabing agricultural products.