Nagtago sa bubong, drug suspect bumulusok

Hindi na nakawala pa ang isang lalaking drug suspect matapos itong mahulog mula sa bubong habang isinasagawa ng pulisya ang drug operation sa bahay na kanyang pinagtataguan sa Sitio Wawa, Brgy. Malaban, Biñan City, Laguna, Biyernes ng umaga.

Hindi na nakatakbo ang suspek na si Jesus Dazo matapos magtamo ng pinsala sa paa dahil sa pagkahulog.

Ayon sa report, alas-nuwebe ng umaga nang magtungo ang mga operatiba ng intel/Drug Enforcement Unit (DEU) ng Biñan City police sa bahay ng suspek para hainan ito ng search warrant sa kasong paglabag sa RA 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ) at sa RA 10591 (Illegal Possession of Firearms and Ammunitions).

Subalit pagkatok ng mga awtoridad, agad itong umakyat sa bubong at nagtago.

Sa kasamaang palad, bigla itong nahulog at doon na nadakma ng mga pulis.

Narekober dito ang 9 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang kalibre .38 baril at mga bala.

Nakakulong na ito sa Biñan City police locked up cell at sasampahan ng mga kaso. (Ronilo Dagos)