Nabulabog mga faney: KC nagpasilip ng wetpaks, alindog sa IG

Ay oh, biglang pinasabog ni KC Concepcion ang Instagram, ha! Aba, ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang mag-post siya, inulan na ng maraming like, comment ang IG niya, ha!

Eh kasi naman, after a long time, super long time, heto si KC, balik Pilipinas na, at balik pasabog nga ng alindog, ha!

Yes, nag-swimsuit nga si KC sa resort ng kanyang tatay na si Gabby Concepcion.

At base sa photo na pinost niya, na all smile siya, talagang matatakam ang mga boylet sa kaseksihan niya.

Yes, aminado naman si KC na medyo mas malaki ang frame niya kumpara sa ibang Pinay. Pero ang hubog ng katawan, at ang napakagandang mukha at smile nga niya ang nagdadala para makakita ka ng super good vibes na tanawin, at makaramdam ka ng ginhawa o saya sa sarili mo.

“Beach baby. #Philippines #SoutheastAsia!” caption ni KC sa sexy photo niya.

At kaloka, dahil sa isang photo na nakatalikod siya, talagang pinasilip niya ang kanyang wetpaks, ha! Ngayon lang ginawa ni KC `yon, na ang pisngi ng kanyang puwet ay pinakita niya sa social media.

Kaya ang bongga ng reaksiyon ng mga kapwa artista, mga fan niya.

“Ang init naman huyyyy sexy!!!” sabi ni Pokwang.

“Gorgeous!” sabi ni Carla Abellana.

“Wow ang sexy mo. Napakaganda ang mabait.”

“I love how you love your body! Beautiful in every way.”

“Sexy at mabait.”

“Ang sexy mo KC!

“Pak sobrang sexy!”

“You are a lot younger than me but you inspire me to be confident! You are so beautiful inside and out, ang more.”

“Keep shining KC. Ang ganda at sexy mo.”

“Patay silang lahat sa kaseksihan ni KC.”

“Sobrang stunning mo!”

Well, sa totoo lang, ang sarap sa mga mata, at nakaka-good vibes ang posting ni KC na ito, na nilantad nga niya ang kanyang kaseksihan, ha!

Pero siyempre, may mga naliligaw pa ring mensahe na umaasam na magkadyowa, magka-baby na si KC.

“Sana magka-baby ka na kasi sayang lahi ang ganda-ganda mo pa naman. Nakita na kita sa personal sobrang ganda at mabait pa.”

“I hope magka-baby ka na. I’m sure he/she will be beautiful!”

Well… (Rb Sermino)