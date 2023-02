Mga barko ng China tambay pa rin sa WPS

Kinumpirma ng Philippine Coast Guard (PCG) nitong Sabado na nakatambay pa rin sa Ayungin at Sabina Shoals sa West Philippine Sea ang mga barkong militia at coast guard ng China.

Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni PCG adviser for maritime security Commodore Jay Tarriela na nagsumite na ang Coast Guard ng incident report hinggil sa nakaraan nilang maritime domain awareness (MDA) flight kung saan naispatan ang 30 barko ng China at isang barko ng Chinese Coast Guard (CCG).

Ipinakita rin ng PCG ang video kung saan niradyuhan sila ng Chinese na umalis sa lugar kahit bahagi ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

“What I can confirm is there’s still Chinese maritime militia and China Coast Guard vessels in Ayungin and Sabina Shoals,” wika ni Tarriela.

Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa panunutok ng military grade laser sa barko ng PCG sa Ayungin Shoal kamakailan.

Nang matanong kung muling maghahain ng protesta ang Pilipinas dahil sa pananatili ng mga barko ng China sa nasabing teritoryo, sinabi ni Tarriela na bahala na rito ang DFA dahil ang trabaho nila ay magsumite lamang ng ebidensya.