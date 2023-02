Lou Yanong inggit: Lie Reposposa ikakasal na sa poging afam

Napa-‘sana all’ na lang ang lahat sa bagong ganap sa buhay ni former Pinoy Big Brother housemate Lie Reposposa!

Eh kasi nga, nagbago talaga ang kapalaran niya, ha! Mula noong sumali siya sa ‘Tawag Ng Tanghalan’ sa ‘It’s Showtime’, napasok sa Pinoy Big Brother, heto at ikakasal na siya, ha!

At kung guwapo, o ubod ng guwapo ang hanap niyo, yes, taglay-taglay ‘yon ng future husband ni Lie.

Yes, future husband nga dahil ‘engaged’ na sila ni Paul, isang British.

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody you want the rest of your life to start as soon as possible,” sabi ni Pau.

At siyempre, mababasa rin sa IG ni Lie ang linyahang…

“It’s a yes! Parents approved!”

Bongga, di ba? Iba rin ang ganda ni Lie, na talagang nabighani ang poging afam.

Kaya naman pati ang magandang former PBB housemate na si Lou Yanong, bagamat masaya, pero nagtanong na rin sa sarili na…

“Congrats! Ano ‘to, bakit ganon? Bakit parang ang unfair?”

From Bahay ni Kuya to Kandungan ng Afam, ha! Bongga!

Well, kanya-kanyang kapalaran yan, eh! Suwerte sa pag-ibig si Lie! (Rb Sermino)