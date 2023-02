Kabayong Big Lagoon matindi kalaban sa Commissioner’s Cup

MAGKAKASUBUKAN muli ang mga tigasing kabayo sa pangunguna ni reigning Presidential Gold Cup champion Big Lagoon sa magaganap na 2023 Philracom Commissioner’s Cup na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Inaasahang mapapalaban si Big Lagoon dahil kasali rin sina Boss Emong at Super Swerte sa karerang may distantansiyang 1,600 metro.

Gagabayan ni class A rider John Alvin Guce si Big Lagoon sa event na nakalaan ang P2.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Maliban kina Boss Emong na sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez at Super Swerte na sasakyan ni Andreu Villegas, ang iba pang makakatagisan ng bilis ni Big Lagoon ay sina Gomezian at Basheirrou.

Hahamigin ng winning horse owner ang P1.5M premyo, mapupunta ang P562,500 sa second placer habang P312,500 at P125,000 ang third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod.

Kukubrahin ng breeder na mananalong kabayo ang P125,000 habang ibubulsa ng second at third ang P75,000 at P50,000 sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)