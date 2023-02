Joseph gurang na: Bukol ni Derrick mas mabenta sa mga accla

Simula na nga ng tag-init at inunahan na ni Derrick Monasterio ang magpainit sa bagong pictorial niya para sa ini-endorse na underwear brand.



Sa bagong photo shoot ng Kapuso hunk, suot nito ang nakakasilaw na pulang underwear kunsaan hubog na hubog ang pagkalalake niya na ikinatuwa ng mga ‘accla’ sa social media.



Bonggang pasabog daw ito ni Derrick na lalo raw nagiging daring sa mga sexy pictorial nito. Ramdam ng mga accla na kumportable na si Derrick sa pagiging underwear model at mukhang mas kaya pa niyang magpa-sexy sa mga susunod na campaign.



Sinabong tuloy ng mga accla si Derrick kay Joseph Marco na endorser naman ng ibang underwear brand. Nagpasabog din kasi si Joseph sa unang labas ng photo shoot siya kunsaan puting underwear and suot at tila may bagong panganak na tuta sa pagitan ng kanyang mga hita.



Pero sey ng ibang accla, wala raw contest dahil sa edad na 34 ay matanda na raw si Joseph para maging underwear model kumpara sa freshness ni Derrick na 27 years old lang. May iba namang nagsasabi na may asim pa raw si Marco, pero mas makatas naman daw si Derrick.Sa tingin namin, wala naman sa edad yan. Nasa personality at kung paano ibenta ng mga matitipunong aktor na ito ang underwear na kanilang ini-endorse sa publiko. (Ruel Mendoza)