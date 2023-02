James malabong sumikat bilang singer

Tila in-acknowledge o maaaring naiisip din ba ni James Reid ang komento ng isang netizen tungkol sa pagiging singer niya.

Ni-retweet kasi ito ni James na ang emoji ay obvious na tila nalungkot ito.

Sabi kasi ng netizen, “James Reid was a good music artist but other people don’t take him seriously kasi isa siyang artista.”

At dahil dito, ang daming nag-comment at tila nagbibigay ng suporta kay James at para ma-motivate ito. At sana nga raw, nababasa ni James ang lahat ng tweets sa kanya.

Nanghihinayang nga sila na hindi siniseryoso ng iba si James bilang singer, eh, pagkahusay-husay nga raw nito. (Rose Garcia)