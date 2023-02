Doble Plaka law ni Gordon palpak, babaklasin

Hindi pa man lubusang naipapatupad, gusto nang bakbalasin ng ilang mambabatas ang regulasyon na bukod sa likod, dapat ay magkaroon din ng license plate ang harap ng motorsiklo.

Gumugulong na sa Kamara at Senado ang pagdinig ng panukalang batas para masusugan ang Republic Act 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act na mas kilala sa tawag na Doble Plaka law.

Ang nasabing batas ay iniakda ni dating Senador Richard Gordon dahil nagagamit daw sa krimen ang mga motorsiklo kaya pinalagyan ng plaka sa harap upang mada­ling matukoy.

“Pero medyo dangerous for motorcycle riders, wala sa design baka tumama, so dangerous,” ani Sen. JV Ejercito na nagrekomenda na lagyan na lamang ng RFID na may QR code ang harap ng motorsiklo.

“Pangalawa tingin ko may discriminatory dahil ang motor kapag may checkpoint la­ging riders lang napakatagal nakabilad, may discrimination,” dugtong ng senador

Sinabi naman ni Senador Francis Tolentino na magdadaos pa ng isang hearing ang Senate committee on justice sa panukalang tanggalin ang plaka sa harap ng motorsiklo.

“Isa pa at titignan natin kung may oppositor pa. Maganda acceptance. ‘Yong nagmamay-ari ng motor nahihirapan din sa dami ng equirement na ‘di naman ini-impose sa ibang sasakyan lagi sila pinapatigil sa checkpoint,” ani Tolentino.