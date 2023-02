Buwis-buhay sa bola! Kyla Atienza walastik sa Creamline vs Chery

WALASTIK ang mga dive sa bola ni libero Kyla Atienza upang tulungan ang Creamline Cool Smashers patahimikin ang Chery Tiggo Crossovers 17-25, 25-11, 25-19, 25-21 Sabado sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Sinalo ng 2019 league at 2022 ASEAN Grand Prix Best Libero ang 19 na digs upang maisalba ang mga matitinding atake at opensibang pinakawalan ng mga kakamping sina dating one-time conference MVP Jessica Margaret “Jema” Galanza na bumuhos ng triple-double sa 25 puntos mula sa 22 atake, 13 digs at 12 receptions, gayundin sina Michelle Gumabao na may 17 puntos mula lahat sa atake, Celine Domingo sa 16 points at ang pambihirang 34 excellent sets ni Julia Morado-De Guzman kasama ang apat na puntos.

“Siyempre pagod, pero para sa team, kailangan natin ng extra effort at extra defense,” pahayag ng 25-anyos na dating Far Eastern University Lady Tamaraws libero para makuha ang kanilang 4-1 liderato.

“Para sa amin sobrang nakaka-boost ng confidence na sobrang nagpapasalamat sa sumusuporta sa amin,” dagdag ni Atienza na muling tinalo ang Crossovers kasunod ng bronze medal na panalo sa Reinforced Conference.

Naging malamlam naman ang opensibang ipinakita ni 2022 Reinforced MVP Mylene Paat na tumapos lamang ng 10 puntos.

Pinangunahan ni Ennajie “EJ” Laure ang Chery Tiggo sa 15 points, 10 receptions at siyam na digs.

Nag-ambag naman si Shaya Adorador ng 11 marka at 10 receptions.

Naging maagap ang atake ng Chery Tiggo sa first set na sinamantala ang errors ng Creamline sa pito kumpara sa dalawa lang nito, habang mas maraming atake sa 15 at blocks ang Crossovers laban sa 14-1 ng Cool Smashers. (Gerard Arce)