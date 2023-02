BSP namumurong itaas uli interes sa pautang

Namumurong tumaas uli ang interes sa mga pautang depende sa inflation rate ngayong Pebrero.

Ito ang sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla dahil ang susunod na monetary rate adjustment ay nakasalalay sa inflation rate ngayong Pebrero.

Sa isang event sa banking community noong Biyernes, sinabi ni Medalla na kung ang Consumer Price Index ngayong Pebrero ay mababa kumpara sa nagdaang buwan, may malaking tsansa na ang policy rate ay hindi gagalawin.

Gayunman, may posibilidad naman ang 25 o 50 basis point hike sa susunod nilang miting sa March 23. Tiwala naman si Medalla na hindi na ito aabot sa 75 bps.

Hindi makapagbigay ng ensaktong detalye ang BSP chief dahil minsan na siyang nagkamali nang sabihin na nag-peak na ang inflation noong Disyembre pero pagsapit ng Enero ay lalo pa itong sumipa sa 8.7%, pinakamataas sapol noong 2008.

“Main scenario is we will be below 4% by November or December,” wika ni Medalla.

Tiwala naman si Finance Secretary Benjamin Diokno, na bababa na ang inflation rate sa Pebrero bagama’t nagtataasan pa rin ang presyo ng ilang pagkain.

“The price of oil has stabilized, peso also has stabilized, sa food na lang talaga. Nariyan na ang imported sugar,” paliwanag ni Diokno.