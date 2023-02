Alyssa Solomon, Lady Bulldogs binugbog Ateneo Blue Eagles

Mga laro ngayong Linggo: (SM Mall of Asia Arena)

12:00nn — UP vs FEU

2:00pm — UST vs DLSU

KAAGAD nanakmal ang defending champs National University (NU) Lady Bulldogs sa pagtarak 25-15, 25-20, 25-16 stiaght sets victory laban sa Ateneo Blue Eagles sa sambulat ng ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament Sabado sa Mall of Asia Arena.

Hinirang na Best Player of the Game si Alyssa Solomon matapos magtala ng 12 points mula sa 10 attacks, one block at isang ace para sa NU.

May 11 points naman si Finals MVP Princess Robles habang may eight markers si reigning Rookie/MVP Bella Belen.

Dinurog naman nina Lucille Almonte at ng Adamson ang University of the East, 25-19, 25-9, 25-5, sa naunang laban.

Kumana si Almonte para sa Lady Falcons ng 12 points mula sa 10 attacks at two blocks kasama ang eight excellent digs.

Bagaman pinahirapan ng Blue Eagles ang NU sa second set, kaagad namang dinomina ng Lady Bulldogs ang third frame.

Mula sa 5-3 na kalamangan, nagpasiklab ng 19-8 salvo ang NU tungo sa 24-11 advantage.

Sinubukan ng Ateneo pumalag matapos ang five match points saved sa laro ngunit bumigay din sa dulo dahil sa service error ni Faith Nisperos.

“Malaking bagay sa amin itong [unang panalo namin], kasi parang fresh start kasi kami,” sabi ni NU head coach Karl Dimaculangan.

Nanguna naman sa atake ng Ateneo si AC Miner na may nine points. (Cyreel Zarate)