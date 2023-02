9M purdoy may tig-P1K ayuda

Inihahanda na ng administrasyong Marcos ang panibagong bugso ng cash aid sa ilalim ng Targeted Cash Transfer (TCT) program upang mabawasan ang pasanin ng mga Pinoy sa mataas na presyo ng bilihin, ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno

“Right now, we’re considering the two-month subsidy for consumers,” wika ni Diokno sa mga reporter nang dumalo ito sa 2023 Annual Reception for the Banking Community sa Maynila noong Biyernes ng hapon.

Ayon sa DOF chief, agaran nilang ipatutupad ang TCT program dahil natukoy na nila ang pagkukunan ng pondo.

“We’re just waiting for the announcement from the Palace,” wika ni Diokno.

Tinatayang 9.3 milyong “poorest of the poor” ang makakatanggap ng P1,000 na hahatiin sa loob ng dalawang buwan. Dahil dito, P9.3 bilyon ang ilalaan ng gobyerno rito pati na ang 5% administration cost.

Nauna rito ay sinabi ng Malacañang na hindi nila kayang tapatan ang P50,000 inflation ayuda na ipagkakaloob ng Senado sa kanilang mga empleyado.

Noong Enero ay naitala ang inflation rate sa 8.7% na ikinabigla rin ng mga economic mana­ger. Ito na ang pinakamataas sapol ang 9.1% noong November 2008.