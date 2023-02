Sey mo Khalil? Joshua, Gabbi kakilig lambingan sa Switzerland

Magkasama nga ngayon sa Switzerland ang Kapamilya star na si Joshua Garcia at Kapuso actress Gabbi Garcia para sa taping ng inaabangang collab ng ABS-CBN at GMA na “Unbreak My Heart.”

Sa IG story ni Joshua, makikita ang cute selfie nila ni Gabbi, na sa totoo lang ay nagpakilig sa mga netizen.

Grabe nga ang mga comment ng mga fan, na sabi nga nila ay ang lakas ng chemistry ng dalawa. Hindi na nga sila makapaghintay na mapanood sila ang tambalang JoshBi.

“Awww cuties! In fairness, malakas ang chemistry. #JoshBi is the new loveteam to look out for! I’m feeling the vibes,” sey ni @jorichlee88.

Maliban sa nakakakilig na selfie nila, pinasilip din sa official IG account ng ABS-CBN ang ilan pang behind-the-scenes photos ng “Unbreak My Heart.” Todo-bonding ang cast at staff mula ABS-CBN, GMA, at Viu sa scenic destinations sa Switzerland.

Pero siyempre, may mga nang-iintriga na agad, na nanganganib daw si Khalil Ramos, ang boyfriend ni Gabbi, dahil super bagay nga raw sina Gabbi at Joshua, ha! Kaloka!

May mga photo rin ang “Be Careful with My Heart” tambalan nina Jodi Sta. Maria at Richard Yap, na magre-reunite sa upcoming collab ng Kapamilya at Kapuso.

Pinasilip din na nakunan na ang ilang eksena nina Joshua, Jodi, kasama si Direk Emmanuel Palo.

Inanunsiyo na rin ang iba pang star na bibida sa “Unbreak My Heart,” tulad nina Sunshine Cruz, Gardo Versoza, Victor Neri, Jeremiah Lisbo, PJ Endrinal, Mark Rivera, Dionne Monsanto (na based na ngayon sa Switzerland).

Ito nga ang acting comeback ni Dionne after two years niyang ianunsyo noon sa “Magandang Buhay” na magreretiro na siya sa showbiz para mag-settle down kasama ang kanyang Fil-Swiss partner na si Ryan Stalder.

“Yown! Nagbabalik na ang aking lodi,” comment ng isa sa kanyang followers. Dagdag pa ng isang netizen, “Bongga yan mamsh! Mapapanood na muli kita. Mishu!” (Rb Sermino)