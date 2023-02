Senado handang iatras RCEP

Inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakahandang silang mag-withdraw sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sa oras na madehado ang bansa sa implementasyon nito.

Ayon kay Zubiri, may probisyong nakapaloobsa RCEP para sa safety nets kung saansakaling malugi o madehado ang bansa ay maaaring umatras ang Pilipinas sa trade deal.

“The last two lines of the resolutions…guaranteed kung dehado tayoand there’s influx of good all over, then definitely a review, will be in place and will be in order and we can recommend to the President [to withdraw],” sabi niZubiri sa forum na ginanap kasama ang Senado at Department of Trade and Industry (DTI),

Aniya, kahit sinong senador ay puwedengmag-initiate o manguna sa hakbang namagpull-out ang bansa sa RCEP.

Ginaratiyahaan naman ni Senate President Pro-tempore Loren Legarda na kahit saanmang naunang trade agreement na pinasok ng bansa ay laging may nakalatag na remedyo o safeguards.

“There is a provision but there are safeguards in our agreement, trade remedies, surge of imports. There are trade remedies not just in RCEP, even in WTO (World Trade Agreement). Whatever we entered into, there’s an RCEP safeguard measure,” ani Legarda.

Bago katigan ng Senado ang ratipikasyon ng free trade agreement ay nagdagdag na silang proteksyon para sa lahat ng mga bansangmiyembro ng RCEP. (Dindo Matining)