Robert Bolick, NorthPort triple-kayod para sa quarters

Mga laro Sabado: (Araneta Coliseum)

4:30pm – Blackwater vs NorthPort

6:45pm – NLEX vs Rain or Shine

NAKUHA nina Robert Bolick at ng NorthPort ni interim coach Bonnie Tan ang breakthrough win sa PBA Governors Cup via 115-100 drubbing sa Terrafirma noong Miyerkoles.

Susundan ng Batang Pier (1-6) ang panalo laban sa Blackwater (1-8) sa first game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

May tsansa pa ang NorthPort na humirit kahit playoff para sa eighth at last spot sa quarterfinals.

“Isa-isang game lang ang tinitignan namin,” giit ni Tan.

Magkabuhol sa No. 8 ang Phoenix at Rain or Shine sa parehong 2-5, kasunod ang Dyip (2-6). Kapag hindi na nagsipanalo ang tatlo, posible pa silang laktawan ng Batang Piero o Bossing.

Kaya ayaw pang sumuko ng Blackwater.

“Habang may buhay, may pag-asa,” giit ni coach Ariel Vanguardia.

Muling mangunguna sa kampanya ng Batang Pier sina Bolick, Kevin Murphy, Joshua Malonzo. Sa kabila, sasandal ang Bossing kina Shawn Glover, Troy Rosario, Baser Amer at Ato Ular. (Vladi Eduarte)