Recto: Mala-‘AirTag’ na tracker gamitin vs smuggling

Inirekomenda ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto sa Bureau of Customs (BOC) ang paggamit ng mala-AirTagna tracker upang matukoy ang lokasyon ng mga kargamento sa laban ng gobyerno kontrasmuggling.

“In this age of ‘AirTag’, it will be hard for cargoes to vanish in thin air,” sabi niRecto na ang tinutukoy ay ang tracking device na gawa ng Apple upang mahanap ang mga bagay na pinagkabitan nito.

“Yung pitaka nga, nahahanap ng AirTag, a shipping container as big as a house pa kaya?” punto ni Recto.

Aniya pa, kung nahanap nga ng BOC ang sibuyas sa bagahe ng pasahero ng eroplano, walang dahilan para hindi nila mahanap ang mga naglalakihang kargamento.

Sa kasalukuyan ay ginagamit ng BOC ang Electronic Tracking of Containerized Cargo (e-TRACC System) na ikinakabit sa mgacontainer upang mamonitor ang galaw ng mgakargamento patungo sa destinasyon nito at matiyak na hindi ito napupunta sa ibanglugar.

Sinabi ni Recto na dapat pag-aralan ng BOC ang paggamit ng mga tracking technology nagagamitin naman sa mga produktongagrikultural na darating sa bansa. (Billy Begas)