Politiko tinakot guest sa hearing

Sino raw itong politiko ang gumawa ng eksena sa isang public hearing matapossermunan ang dalawang taong dumalo?

Tsika ng ilang Mari­tes, maayos naman daw ang diskusyon sa pulong kung saanpinalakpakan pa ang isang politikongnagsalita dahil sa matalinong presentasyonnito as in pinag-isipan talaga.

Itong ating bidang politiko na wala namanglaman ang utak kundi mema lang as in may masabi lang, pinagalitan ang dalawang guest na pumalakpak sa hearing.

Bukod kasi sa pagpalakpak, nagsalita rinang dalawa ng kanilang saloobin na dapatmagkaroon ng freedom of speech sa bansa.

In short, sinupalpal ng dalawa ang politikokaya naman naging wolverine ang hitsura at pinagalitan ang dalawa.

Sa tindi raw ng tensyon sa lugar, dinaig pa raw ng politiko ang na­nalo ng best actor award sa Oscars dahil sa galing nitongumarte.

May isang taong gusto sanang magsalita para kontrahin ang politiko pero pinagbantaanniya itong i-contempt dahil bawal umepalang hindi imbitado sa pagdinig.

Ang rason ng politiko, nasasaktan daw siyadahil inuugnay silang mga Muslim saterorismo gayung mga peace loving citizen sila.

Hindi na lang umi­mik ang mga inimbita sapagdinig, halatang hindi pabor sa sinabi ng politiko.

Eh paano ba naman kasi, sino ba ang dating numero unong terorista sa mundo? ‘Di ba siOsama bin Laden na isang Islam? Ang humalili sa nasabing trono ay mga tauhandin niya.

May isang guest pa nga raw ang nagsalita at gusto na niyang tapusin ang pagdinig perokumontra itong politiko at sinabing dahilteritoryo niya ang lugar, siya ang magdidikta kung kailan ito matatapos.

Clue. Ang politiko ay hirap magsalita ng Ingles at kilalang babaero.