PCSO naglarga ng P2B sa kawanggawa

Abot sa higit P2 bilyong halaga ng tulong-medikal ang naipagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) para sa pagpapagamot ng halos 250,000 indibidwal noong 2022 sa ilalim ng Medical Assistance Program (MAP).

Ayon sa ahensya sa ilalim ng MAP ay nagpalabas ang PCSO ng P2,012,581,440.96 para sa pagpapa­gamot sa 255,520 mahihirap na mamamayan ng bansa.

“True to our mission of providing responsive assistance to eligible recipients and beneficiaries, the PCSO has helped hundreds of thousands of poor patients deal with costly medical expenses incurred from treatment or confinement,” ayon kay PCSO Chairman Junie E. Cua.

Sinabi ni Cua na ipinagkaloob ito ng PCSO sa pakikipagtulungan sa gobyerno at pribadong mga ospital, mga medicine retailer at iba pang kasosyo nito.

Hinati aniya ang regular MAP sa mga tanggapan ng PCSO na mayroong 210,731 benepisyaryo at napaglaanan ng P1,395,310,206.43 na tulong at medical access sa Malasakit Center na nakatulong sa 44,789 pasyente at nabigyan ng P617,271,234.53 halaga ng tulong.(Edwin Balasa)