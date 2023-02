Paris pinasilip mukha ni Phoenix

Pinakita na ni Paris Hilton ang mukha ng baby boy nila ng husband niyang si Carter Reum. Nag-debut sa kanyang Instagram account si Baby Phoenix habang karga siya ni Paris at nakayakap naman si Carter. May caption ito na: “Baby Phoenix. Our whole entire world.”

Sa interview ni Paris with Glamour U.K. sinabi ng Hollywood socialite/heiress: “I’m so obsessed with my little angel and when he looks into my eyes, I just melt. He’s such a good baby.”

Sinilang si Phoenix via surrogate noong nakaraang January. Nasa plano na raw na magkaroon naman ng baby daughter.

“Carter and I had already been talking about the future and then the world was shut down, so I was like, ‘What do you think about us making embryos?’ And he said, ‘Yeah, let’s do it.’ And we’ve done it seven times… I have all boys. I have 20 boys. I just went through the process again a month ago, so I’m waiting for the results to see if there’s any girls,” sey ni Paris.

Ang full name ng kanilang baby boy ay Phoenix Barron Hilton Reum. Sa podcast ni Paris na This is Paris sa iHeartRadio, binasa niya ang excerpt sa bago niyang memoir na “Paris” at nandoon ang dahilan kung bakit Phoenix ang napili nilang name sa unang baby nila ni Carter. (Ruel Mendoza)