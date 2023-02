Nika Juris Nicolas hinirang na pinakabatang National Master

DAHIL sa magandang performances sa mga nagdaang tournaments ay nasilo ni Nika Juris Nicolas ang Woman National Master (WNM) title.

Ipinagkaloob ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) ang titulo kay 10-year-old Nicolas nitong Miyerkoles upang maging pinakabatang WNM sa bansa.

Si Nicolas ay anak nina Atty. Nikki De Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas, kuminang ito ngayong taon nang maging National champion, Asian Youth medalist, Eastern Asia silver medalist, Woman Candidate FIDE Master at Batang Pinoy champion.

“I am glad I was able to perform well in the tournament and become a National Master,” sabi ni Nika na Grade 5 pupil sa Victory International School. (Elech Dawa)