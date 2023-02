Migs Zubiri, PEKAF sasalain arnis squad para sa SEAG

IDADAOS ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation (PEKAF) ang National Battle of Champions sa Ninoy Aquino Stadium sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex ngayong araw para madetermina ang komposisyon ng national squad na sasabak sa parating na SEA Games sa Mayo sa Cambodia.

Ang dalawang araw na torneo na gaganapin Pebrero 25 at 26 ay pinagsasama-sama ang higit sa 200 arnis champion mula sa mga regional qualifier sa Luzon, Visayas, Mindanao at National Capital Region.

“We made sure to hold these regional qualifiers so we can have all inclusive participation from across the country,” sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, chairman at president ng PEKAF.

“Having seen our arnisadors from across the qualifiers, I am very confident that we will be able to put together a truly formidable National Arnis Team.”

Nakatakdang katawanin ng national arnis team ang Pilipinas sa nalalapit na 32nd Southeast Asian Games (SEA) sa Cambodia, na marka ng pagbabalik ng arnis sa SEA Games matapos itong hindi mapabilang sa 31st edition sa Vietnam.

Ito ang unang pagkakataon na ang arnis ay lalaruin nang competitive sa SEA Games sa labas ng Pilipinas. (Lito Oredo)