Mhicaela Belen, NU handa na magdepensa

Mga laro ngayong Sabado:

(SM Mall of Asia Arena)

12:00nn — Adamson vs UE

2:00 pm — NU vs Ateneo

SIMULA na ang National University (NU) Lady Bulldogs sa pagdepensa ng kanilang korona sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Muli ay numero unong sandata ng Lady Bulldogs si Season 84 Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen, na tiyak attack mode matapos makamit ang titulo noong isang taon.

Mapapalaban agad sina Belen at ang NU kontra last season third placer Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles sa alas-2 ng hapon sa MOA Arena.

“Ang mindset kasi ng team ngayon is hindi kung paano ide-defend [iyung title] but kung paano kami mag-i-improve sa skill or sa gameplay na ginagawa namin,” wika ni NU head coach Karl Dimaculangan.

“Focus lang kami more on the day-by-day. Ine-expect namin ang season na ito na magiging mas mahirap and more exciting.

Tinuldukan ng Jhocson-based squad ang 65-taong paghihintay sa kampeonato nang ilista ng Lady Bulldogs ang 16-0 sweep simula eliminasyon hanggang finals.

Bumira nang husto ang 20-anyos na outside hitter na si Mhicaela upang makuha ang ikalawang MVP award sa UAAP na unang beses naibulsa noong 82nd season sa girls tournament.

Bukod kay Belen, aasa rin si coach Karl kina Best Opposite Spiker Alyssa Solomon, Best Setter Camilla Lamina, Best Libero Jennifer Nierva, second Best Middle Blocker Sheena Toring at Finals MVP Princess Anne Robles.

“Lahat nabigyan ng exposure. Lahat ng players actually, binigay nila ang best nila,” wika pa ni Dimaculangan.

Wala na sa koponan sina middle blocker Ivy Lacsina (F2 Logostics), Chinny Arroyo at Camille Cal, na lumipat ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons. (Gerard Arce)