Mga bilihin sa sari-sari store tumaas

Nagmahal ang mga bilihin sa sari-sari store ng 15.6 percent nitong Enero na mas mataaspa kaysa sa inflation rate, ayon sa pag-aaral ng Packworks—isang start up nanagdedevelop ng app, at ng Fourth Wall—isang research consultancy.

Ang inflation rate ay ang bilis ng pagmahalng presyo ng lahat ng mga gastusin magmulasa kuryente, tubig, tuition sa paaralan, load sa cellphone, hanggang sa upa, pamasahe at pagkain at inumin.

Sabi ng Packworks kinailangan ding magtaasng tubo o mark up ang mga sari-sari store at nagmahal din ang kanilang mga gastostulad ng transportasyon.

Ayon sa Fourth Wall, kinumpirma ng pag-aaral ang hinala ng marami na mas mataasang food inflation para sa mga mahihirapkaysa sa inaanunsyo ng Philippine Statistics Authority.

Giit pa ng Fourth Wall, “analysis on January year-on-year inflation, which confirms what most people suspect: grassroots, sari-sari-store level food inflation is much higher than officially declared by the PSA.”

Nilinaw naman ng Fourth Wall na hindi nitoibig sabihin na palpak ang methodology ng PSA. ‘Pag naglalabas ng datos ang PSA tungkol sa inflation, may hiwalay nakwenta ito para sa inflation ng tinatawagnitong bottom 30% income household o ‘yungpinakamahihirap na 30% ng populasyon.

Ayon sa Fourth Global, sa sari-sari store namimili ang karamihan sa mga mas mahihirapat ang kanilang mga binibili ay ang mgamadaling kainin na mga pagkain o mga ready-to-eat food at itlog.

Nasa 8.7% ang itinalang inflation ng PSA nitong Enero samantalang halos doble nitoang nakitang inflation ng Packworks at Fourth Wall sa mga sari-sari store. Ang inflation naman na itinala para satinatawag na bottom 30% ay inilagay ng PSA sa 9.7% at ang food inflation rate namannila ay nasa 10.4% na mas mataas pa. (Eileen Mencias)