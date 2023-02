Mala-‘kalansay’ ang alindog: Heart nagmukhang tomador, laklakera sa Milan

Napagkamalang tomador, laklakera si Heart Evangelista, sa hindi natukoy agad na post niya sa Instagram habang naghahanda para sa fashion event sa Milan.

Nag-post si Heart ng mga photo na suot ang black top bra, black hot pants, with matching black knee high velvet boots.

Inaayos ang buhok ni Heart, at makikita ring may hawak itong glass bottle.

Sa second photo ay makikitang tinungga ni Heart ang bote na tila uhaw na uhaw.

Sa hugis ng bote na kagaya ng isang nakakalasing na inumin, inakala ng mga netizen na alak ang tinungga ni Heart, at nagpapakangenge muna ito bago siya dumalo sa fashion event.

“For a second, I thought that’s vodka,” reaction ni @iam_miamazing.

“Omg, I thought you were drinking Vodka Lol the bottle looks like bottle of absolute vodka,” ang natatawang reaksyon naman ni @lustforlifeanndbooks.”

“Ms Heart maaam naloka ako akala ko nilaklak mo ung vodka,” hirit naman ni @roxy_galaxy.

Nakuha agad ng mga netizen na isang brand ng bottled water ang iniinom ni Heart. Katunayan, laging kasama sa mga vlog niya ito.

Bagamat, pinupuri sa kanyang world-class fashionably beauty si Heart, pinansin din ng marami ang kanyang mala-‘kalansay’ na katawan.

“What kind of body is that?” sey ni @jewelbitzohph.

“Needs to work on her body,” ang suggestion naman ni @louie_fun.

Dahil sa kapayatan, napagkamalang si Maymay Entrata si Heart, gaya nang napansin ni @x4438754rek.

Nag-Ninoy sa MOM

Jerome Ponce ‘di tinabla ng Anti-Marcos

Hindi naging problema kay Jerome Ponce ang cancel culture ng mga Kakampink, partikular na sa kanyang mga kaibigang kontra kay PBBM.

Kuwento ng isa sa mga bida ng “Martyr or Murderer”, hindi siya binakbakan ng mga kaibigan niyang anti-Marcos nang tanggapin niya ang film project ni Direk Darryl Yap.

Hindi raw nila pinag-uusapan ang kanilang mga political standing, para maiwasang magkaroon ng diskusyon.

Sabi pa ni Jerome, suwerte niya sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan na nirerespeto ang kanyang paniniwala at trabaho.

Bitterness ang tawag ni Jerome sa mga nagka-cancel ng mga personalidad, establishment, na ‘di humanay sa kanilang paniniwalaan.

Seryoso si Jerome sa usaping ito nang ma-interview ko, pero biglang napangiti nang makatabi ang kanyang girlfriend na si Sashna, na kasama rin sa “MOM”.

Jessa, Dingdong kumanta para sa AFP

Nagsanib-puwersa ang ilang Pinoy artist sa lalabas na ad campaign ng Armed Forces of the Philippines.

Bumuo ng awitin para sa sandatahang lakas ng bansa, at sama-samang ni-record ng ilang Pinoy singer ang kanta.

Nakaposte sa Instagram ni Jessa Zaragoza ang larawan at ginawang recording nila, kasama ang asawang si Dingdong Avanzado.

Masisilip din na kumakanta rin si Ronnie Liang. Pare-pareho silang naka-military uniform sa recording session.

Teka, reservist din ba sina Dingdong at Jessa? Ang alam ko, sina Geneva Cruz, Arci Munoz, Jason Abalos, Vicky Rushton ang mga sumalang sa training para maging reservist.

“We are grateful to be part of this campaign to uplift the morale of our troops especially the members of our Philippine Army. Strengthening our sense of duty and patriotism is the essence of this project. Para sa bayan. Pusong Pilipino, @philippinearmy #Philippine Army #philippinearmyreservists #PusongPilipino,” sabi ni Jessa.