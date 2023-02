Mag-Ingat sa lindol

Magandang araw muli mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang linggo, niyanig ng magnitude 6.0 lindol ang lalawigan ng Masbate.

Sa inisyal na ulat ng Office of Civil Defense (OCD)-Region 5, mahigit 60 kabahayan, 15 paaralan at anim na gusali ang nasira ng lindol. Marami sa mga kabahayang napinsala ay nasa bayan ng Batuan, San Fernando at Palanas.

Nasa bayan naman ng Uson at Batuan ang mga nasirang paaralan kung saan kasama sa hindi na papakinabangan ang 16 na computer sets, 10 muwebles at 130 educational materials.

Mabuti na lang at walang nasawi sa lindol, ngunit ilang araw nang nakakaranas ng aftershocks ang ating mga kababayan sa Masbate. Dahil dito nababalot pa rin ng takot ang mga residente ng naturang lalawigan.

Sakaling yumanig muli ang malakas na lindol, dapat pumunta sa pinakaligtas na lugar sa bahay. Mag-drop, cover and hold sa pinakamatibay na spot sa loob ng bahay.

Kasabay ng pag-iingat, sama-sama tayong manalangin na sana’y manumbalik na sa normal na pamumuhay ng mga kababayan natin sa Masbate.

Kung inyong maaalala, noong nakaraang linggo lamang ay nag-ikot pa ang Ako Bicol Party-list sa iba’t-ibang barangay sa Masbate para ihatid ang ating programang Tulong Panghanapbuhay sa ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) sa tulong ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Nagkaroon tayo ng TUPAD payout para sa ating mga kababayan sa barangay Cañares; Canvañez; Panisihan; at Poblacion sa bayan ng Batuan, Masbate.

Tinungo rin natin ang bayan ng San Pascual, Masbate upang ihatid ang programang TUPAD. Nagsagawa tayo ng orientation para sa ating mga bagong benepisyaryo mula sa mga barangay na sakop ng bayan ng San Pascual.

Titiyakin natin na ang mga programa para sa ating mga kababayang Bicolano ay makakarating.

Tumulak rin tayo sa bayan ng Goa, Camarines Sur upang isagawa ang TUPAD payout katuwang ang mga kasama natin mula sa DOLE sa Barangay Tagongtong. Kabilang sa ating mga benepisyaryo ay mga residente ng Partido Area ng naturang bayan.

Nagsagawa rin tayo ng orientation para sa mga bagong benepisyaryo mula sa mga bayan ng La Purisima, Ocampo; Catabangan, Goa; Binanuahan, Lagonoy; at Tarosanan, San Francisco Sua.

Isinagawa rin natin ang programang TUPAD katuwang ang DOLE para sa ating mga kababayan sa Irosin, Sorsogon, kung saan sumailalim ang ating mga benepisyaryo sa kanilang orientation.

Inilunsad po nating muli sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay ang ating TUPAD Program. Ang mga benepisyaryo ay mula sa 11 barangay na sumailalim sa orientation.

Huwag pong mag-alala ang iba nating kababayan dahil titiyakin ko pong dadalhin ang ating programa sa iba’t ibang bahagi ng Kabikulan. Mas marami pang kababayan ang ating nais matulungan.

Bahagi ng ating serbisyo na matulungan ang mga Bicolano na maiahon ang kanilang kabuhayan o mabigyan ng hanapbuhay lalo na ang mga matinding naapektuhan ng pandemya at kalamidad tulad ng lindol.

Marami rin ang apektado ng inflation o patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo kaya naman nandito ang ating programa upang umalalay sa ating mga kababayan.

Samantala, nakakalungkot po ang balitang isang light aircraft ang bumagsak malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling ulat ay natagpuan na ang wreckage ng eroplano at sa kasawiang palad ay walang nakaligtas sa apat na lulan nito. Nakikiramay po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa mga pamilya ng mga nasawi.

Sana po’y mag-iingat tayo palagi kung tayo ay magbibiyahe lalo na ngayong papalapit na ang summer upang makaiwas sa disgrasya. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!