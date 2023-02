Lovi inaabangan ng mga barako sa Baguio

Sa totoo lang, kung sex appeal ang pag-uusapan, lalo na sa ibang bansa, walang makapapantay kay Lovi Poe.

Aba, para nga siyang masarap na pagkain na gustong lantakan ng mga barako sa abroad, kapag nakikita siya. Ang napakakinis at kulay morenang kutis nga ang agad-agad na napapansin sa kanya.

Talagang napapalingon ang lahat kapag naglalakad si Lovi. Eh, idagdag pa ang napakagandang katawan niya, at maamong mukha, di ba? Talagang kahit sinong afam, natatakam, naglalaway sa kanya.

At hindi na rin kataka-taka kung bakit sangkatutak din ang alok na endorsement kay Lovi, na may kinalaman sa pagpapaganda ng balat, o skin care products, ha!

Last Thursday (Feb. 23) nga ay pumirma ng bagong endorsement deal ang Supreme Actress. Siya nga ang ambassador ng Eevor Skin Care Depot na kilala sa market as SCD.

Nakasama ni Lovi sa pagpirma ng kontrata si Ms. Grace Mangulabnan-Angeles (CEO ng SCD), pati na ang manager niyang si Leo Dominguez

At para sa mga taga-Baguio, dapat niyong abangan si Lovi sa Panagbenga Festival, na magbabalik makalipas ang tatlong taon, dahil sa pandemic.

Super excited si Lovi dahil first time niyang sasakay sa float ng Eevor Skin Care Depot o SCD.

“I’m so excited na first time akong makakasama sa Panagbenga Festival sa Baguio City at happy ako na sasakay ako sa float ng SCD family ko! Excited na akong makasama ang mga taga-Baguio on Sunday!” sabi ni Lovi.

Masayang-masaya rin si Ms. Grace Mangulabnan-Angeles na si Lovi ang Ambassador ng kanilang kompanya.

Siyanga pala, ang Eevor Skin Care Depot or SCD ay in-establish noong 2016 sa Olongapo City. It has a wide array of skin care products developed and crafted with high quality and environment-friendly ingredients. SCD has various distributors and resellers across the Philippines and is set to reach the international market.

Brainchild ito ni Ms. Grace Mangulabnan – Angeles, a full-time wife and mother of three, and a devoted businesswoman who started venturing into the herbal soap business in 2006 under Grace Herbal Garden.

“Our vision is to be one of the front runners and one of the top choices for skin care products in the country and globally. The vast competition among local and international brands is limitless, this inspires and motivates us to do more great and top- quality products worthy of competition,” sabi ni Ms. Grace.