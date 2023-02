Lolo timbog sa 345K imported na ‘tobats’

Timbog ang isang 63-anyos na lolo matapos na masamsam dito ang higit P300,000 halaga ng droga mula sa California, USA sa isinagawang controlled delivery operation sa Masantol, Pampanga nitong Huwebes.

Dinakip ng mga tauhan ng operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Central Luzon, Clark Inter-Agency Task Group, Bureau of Customs (BOC) Port of Clark at Masantol Police Station ang hindi pinangalanang suspek nitong Huwebes sa bahay nito sa Barangay Lucia Matua, Masantol, Pampanga.

Sa ulat, dumating sa Port of Clark ang pakete na galing sa California, USA noong Pebrero 18. Bukod sa x-ray scanning, nagpositibo rin sa mga K-9 unit at field testing na shabu ang laman nito.

Dinakip ang suspek nang tanggapin nito ang parcel na may laman na 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P345,000.00. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek. (Ronilo Dagos)