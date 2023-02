LeBron James kinalawang kontra Golden State Warriors

WALONG Lakers ang nagsumite ng double figures sa pangunguna ng 25 ni Malik Beasley at inambus ng Los Angeles ang Golden State 124-111 Huwebes ng gabi sa Crypto.com Arena.

Nag-ambag si Austin Reaves ng 17 points off the bench, 13 dito sa third quarter nang kumalas ang LA.

Tahimik ang gabi nina LeBron James at Anthony Davis pero sinalo sila ng mga kakampi. Tumapos si James ng 13 points, 9 rebounds at 8 assists pero 5 of 20 lang sa floor, may 12 markers, 12 boards si Davis.

Sumakay ang Warriors sa 22 points ni Klay Thompson at 20 ni Ty Jerome. May 16 markers si Jordan Poole, humablot ng 15 boards si Kevon Looney.

Dumikit ang Golden State 59-58 sa bukana ng third bago sumagot ng 21-7 run ang Lakers. Inilapit ng Warriors sa walo pero muling nagkasa ng 26-6 blitz ang LA. (Vladi Eduarte)