Lacson sa gobyerno: Razon dapat pasalamatan sa COVID response

Para kay dating senador Panfilo Lacson, nararapat lang na mabigyan ng pagkilala ang kontribusyon ng negosyanteng si Enrique Razon Jr. sa paglaban ng bansa kontra COVID-19 pandemic.

“Oversight or ingratitude? Now that we barely feel Covid 19, I’m thinking out loud why a certain Enrique Razon Jr., who virtually spearheaded private sector initiative for mass vaccination while spending his own resources has not been formally acknowledged by the Ph government,” tweet ni Lacson.

Si Razon ang chairman at presidente ng International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI). Kabilang siya sa mga nagingpartner ng gobyerno sa pribadong sektorpara sa pagtatayo ng mga COVID health facility at implementasyon ng vaccination drive.

Sa kabila umano ng effort ni Razon ay hindiito napapansin ng gobyerno, ayon kay Lacson.