JulieVer nagpakilig sa TikTok

Pinakilig na naman nina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz ang mga fan sa musical performance nila na naka-post sa TikTok.

Nagkaroon ng piano session ang JulieVer loveteam at hinandugan nila ng mga kanta ng Coldplay song na “The Scientist”, at “Right Here Waiting” ni Richard Marx.

“Can’t sleep so posting this hehe as always everything’s perfect when I’m w/ you @Julie Anne San Jose,” sabi ni Ravyer.

“Better with you,” sabi ni Julie, na may kiss emoji.

Nag-reply agad si Rayver ng, “Miss you.”

Noong Valentines Day ay nag-picnic ang dalawa sa The Vineyard at Tanauan in Batangas at tinawag nila ang isa’t isa na “my perfect Valentine.”

Bukod sa The Clash, napapanood ang JulieVer loveteam sa mini-series na Pag-ibig na Kaya na produced ng Universal Records at nasi-stream over YouTube. Nag-duet pa ang dalawa sa theme song na “Pag-ibig na Kaya”.

Meron din silang tinatapos na pelikula titled The Cheating Game kunsaan nag-viral ang mga behind-the-scenes photos nila na naglalambingan sila sa set. (Ruel Mendoza)