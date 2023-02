John Arcilla emosyonal sa parangal ng Senado

Emotional ang beteranong aktor na si John Arcilla nang parangalan sa senado para sa kanyang tagumpay sa pag-arte, kung saan ay nanalo nga siyang best actor sa 78th Annual Venice International Film Festival.

BIinahagi ni John sa Instagram ang Senate Resolution 490 at Official Resolution no. 43 na nagbibigay pugay para sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa sining at arte. Kasama ni John sa pagtanggap ng parangal ang head of Star Magic at TV production Laurenti Dyogi.

“Nung una parang nakakahiya kasi alam mo ‘yung mga high officials ng bayan are there and they’re actually commending you and recognizing your works. Not just for an actor, lahat naman ng klase ng field pag yung work mo nire-recognize ng bansa at ng mga opisyal ng bayan at nasa plenary ng senado parang that’s the highest accolade that you could get,” sabi ni John.

Nagpasalamat si John kina Sen. Risa Hontiveros, Sen. Lito Lapid, Sen. Robin Padilla, Sen. Jinggoy Estrada, at Sen. Joel Villanueva para sa kanilang pagpasa ng resolution.

“Si John Arcilla ay tanyag hindi lang sa pagiging magaling na alagad ng sining, hindi lang sa pagiging tapat na kumikilos sa alang-alang kay Inang Kalikasan. Siya ay mabuting Pilipino, tumatalima sa tawag ng kasaysayan,” saad ni Sen. Risa sa kanyang pagbibigay-pugay kay John.

Bumida si John sa pelikulang “On The Job: The Missing 8” kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang local radio journalist na nag-iimbestiga sa pagkawala ng walo niyang katrabaho. Kasama rin ni John sa pelikula sina Christopher De Leon, Leo Martinez, Agot Isidro, at Dennis Trillo.

Kasalukuyang ginagampanan ni John ang karakter ni Carlos Fiero sa revenge-drama series ng ABS-CBN na “Dirty Linen” na napapanood gabi-gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, TV5, IWantTFC, at TFC. (Rb Sermino)