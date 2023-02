Jewel Maligmat, Lyceum winalis San Sebastian

STORY TEXT:

Mga laro ngayong Sabado:

(San Andres Sports Complex)

12:00nn — San Beda vs CSB

2:00pm — Arellano vs Perpetual

WINALIS ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates ang last season Final Four-member San Sebastian College-Recoletos, 25-14, 25-16, 25-21, Biyernes sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila.

Nagpakawala ng mga solidong atake si Jewel Maligmat upang tulungang makasosyo sa liderato ang Lyceum (2-0) sa defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers, three-peat titlist Arellano Lady Chiefs at Perpetual Help Lady Altas.

Maagang dinomina ng Lady Pirates ang laro kontra Baste kasunod ng mabilis na 2-0 panalong set, subalit pilit na sinubukang dalhin ng Lady Stags ang laro sa fourth nang makuha ang 15-13 bentahe sa third set.

Tunapos ng tig-10 puntos sina Maligmat at Jhona Dolorito para sa Lady Pirates.

Muling matutunghayan Lyceum sa Miyerkoles sa pakikipag-agawan sa undefeated streak sa Arellano Lady Chiefs, habang pipiliting makabangon ng San Sebastian laban sa Mapua sa Linggo. (Gerard Arce)