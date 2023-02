‘He did the best thing’ Edu ayaw sumawsaw sa kaso ni Luis

Dahil nahaharap sa isang legal na reklamo ngayon ang anak na si Luis Manzano tungkol sa investment scam, nakuhanan namin ng pahayag ang ama nito, ang actor na si Edu Manzano sa masasabi niya sa isyung ito.

Kinumusta namin ito kung paano niya sinusuportahan ang anak.

Ayon dito, “I guess, he’s okay. You know, he did the best thing. He gave to the lawyer and I don’t need to defend my son. He knows exactly what he’s doing.

“May edad na ‘yon, e,” nangiting sabi niya.

“At the end of the day, things will work out.”

Sa isang banda, hindi pa raw nagkakaroon ng pagkakataon si Edu na makita ang kanyang apo kay Luis at asawa nito na si Jessy Mendiola na si Isabella.

Palagi raw siyang may trabaho at gusto raw niya na naka-rest siya kahit tatlong araw bago humarap dito for safety.

“I work every day so, at least ang protocol, three days na pahinga before we see Isabella. So, as soon as I get the three days na makapag-isolate ako, then, I will visit her.”

Nakausap namin si Edu sa premiere night ng Oras de Peligro kunsaan, all-out at ipinagmamalaki nga niya ang suporta sa girlfriend na si Cherry Pie Picache at sa nabuo raw nitong pelikula. (Rose Garcia)