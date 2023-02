Diskuwalipikasyon hinirit vs Remulla

Naghain ng disqualification case si dating Trece Martires City Mayor Melencio De Sagun laban kay board member Crispin Diego ‘Ping’ Remulla dahil sa umano’y vote buying at paggastos sa pondo ng pamahalaan para sa isasagawang special election sa ika-pitong distrito ng lalawigan ngayong araw.

Personal na nagtungo sa Commission on Election Office (COMELEC) sa Intramuros, Maynila si Sagun, kasama ang kanyang aboagado na si Atty Joebert Abibis para ihain ang reklamo kay Remulla dahil sa paglabag sa Article XXII Section 261 (a) vote buying and vote selling and (v) Prohibition against release, disbursement or expenditures of public fund, ng Omnibus Election Code.

Wala pang komento ang kampo ni Remulla sa inihain ni De Sagun laban sa kanya.

Bukod kay De Sagun at Remulla, makakalaban din nila sina Michael Angelo Santos at Jose Angelito Aguinaldo sa special election ngayong araw para sa magiging kinatawan ng 7th District ng Cavite na binubuo ng Indang, Amadeo, Tanza at Trece Martires City matapos itong bakantehin ni Department of Justice Crispin ‘Boying’ Remulla. (Gene Adsuara)