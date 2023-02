Davao Occidental nilindol

Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol sa timog-silangan ng Saranggani sa Davao Occidental kahapon ng madaling-araw.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) naramdaman ito ganap na alas-4:02 ng madaling-araw.

Tactonic o pagkiskis ng lupa sa ilalim ang dahilan ng pagyanig na may lalim na 114 kilometro.

Intensity II ang naiulat sa Glan at Kiamba sa Sarangani province, at Tupi sa South Cotabato.

Samantala, naitala naman ang Intensity I sa Don Marcelino, Davao Occidental; Maitum at Malapatan sa lalawigan ng Sarangani; at Koronadal City at General Santos City sa South Cotabato.

Sinabi ng Phivolcs na wala namang inaasa­hang aftershock o pinsala sa nangyaring pagyanig. (Cherk Balagtas)