Cherry Pie, Joel ayaw nang patulan si Darryl Yap

Ang director at lead actress ng pelikulang “Oras de Peligro” na sina Direk Joel Lamangan at Cherry Pie Picache ay parehong hindi na nagbigay ng ano mang pahayag pa hinggil sa mga naging statement naman ng director na si Darryl Yap.

Parang tingin namin, para sa kanila, enough na ang mga una nilang naging sagot at pahayag sa mga unang tanong sa kanila ng press.

Sabi ni Direk Joel, “Ayoko na pong pag-usapan. ‘Wag na lang. Tayo-tayo na lang. ‘Wag na natin siyang isali.”

Emosyonal si Direk Joel kahit nang matanong ito kung sa tingin daw niya, makaka-relate kahit ang mga manonood na hindi naranasan ang Edsa Revolution o ang Martial Law.

“Sa tingin ko, marami naman makaka-relate. Marami naman ang nagka-gusto.Nakita ko, marami naman ang umiiyak. Ako nga sa likod, umiiyak din. Pwedeng naapektuhan na hindi umiiyak. Kaya palagay ko, naka-abot naman ang pelikula do’n sa mga taong nais naman itong abutin.

Si Cherry Pie naman, nang tanungin namin kung pakiramdam ba niya, na-humiliate siya ng director sa mga sinabi nito. Pero sabi niya lang, “No, I don’t feel humiliated. I think, I’m not the one who should be humiliated.”

At saka natawa itong sinabi na, “Ayoko ng magsalita.”

Sa isang banda, ipinagmamalaki at worth it daw lahat ng pinagdaanan niya pagkatapos niyang mapanood ang kabuuan ng pelikula. Nagkaroon ito ng premiere night sa SM Megamall na dinaluhan din ng maraming manonood, kabilang na rito ang mga guro, may madre at ilang mga nakipaglaban noong panahon ng Edsa Revolution at totoong naranasan ang bahaging ito ng kasaysayan ng bansa.

Mapapanood na ang Oras de Peligro sa March 1.

Dahil kay Carla?

Tom umatras sa pagbalik ng Pinas

May nabalitaan kaming update kay Tom Rodriguez na halos isang taon na ngayong nasa U.S.A.

Dapat daw pala, ngayong March na talaga ang balik ni Tom sa Pilipinas.

Pero mukhang made-delay raw. Hindi pa raw sigurado kung March pa rin bai to makaka-uwi o mas later pa.

Ang dahilan, may mga raket na shows pa rin daw kasi ito sa America. Nanghihinayang din kung hindi niya magagawa.

Pero may mga ino-offer na rin daw ang GMA na posibleng comeback teleserye ni Tom kung magbabalik na nga siyang muli.

Kung matatandaan, sa kasagsagan nang hiwalayan issue nila noon ng ex-wife na si Carla Abellana, lumipad itong papuntang U.S. last year and since then, hindi pa bumabalik.

Ex-wife na ang status ni Carla kay Tom kung sa U.S. dahil naipa-divorce na ito bilang U.S. citizen ang actor. Pero dito sa bansa, masasabing hindi pa sila legal na hiwalay dahil wala namang diborsiyo sa bansa.

Mapapawalang bisa lang ito kapag na-grant na ang annulment case nila.