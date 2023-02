Utol ng ex pumalag: Rabiya may ginawang ‘kasalanan’ kay Neil

Hindi pinalampas ng kapatid ni Neil Salvacion, ex-boyfriend ni Rabiya Mateo, ang chika ni Miss Universe Philippines 2020, sa ‘Fast Talk’ na kesyo kaya sila nag-break ni Neil, ay dahil nag-propose na ito sa kanya na magpakasal na sila, at hindi pa raw siya handa na pumasok sa ganung sitwasyon.

Sabi nga ni Rabiya kay Boy Abunda, nang manalo siyang Miss Universe PH, nasilip niya ang pagkakataon na umasenso ang buhay nila. Siya lang daw ang inaasahan ng pamilya, kaya mas inuna niya ang career, bago ang love life.

Pero, heto nga ang hirit ng kapatid ni Neil na si Nhel Skie:

“Nako! Ate.

“There’s always an option.

“To answer a question truthfully or to spill the tea with a fib.

“In addition. I’d like you to pay attention to this.

“You never rejected my brother’s proposal. In fact, you accepted it and wore the ring before your pageant started internationally. Something happened along the way and you opted to commit a sin during the pageant and you have to own up to that.

“You’re lucky na mas gustong manahimik ng kapatid ko kesa patulan ang mga scripted na sagot mo!”

Oh, di ba? Kaloka!

Ano kaya ‘yung tinutukoy ni Nhel na, ‘you opted to commit a sin during the pageant and you have to own up to that.’

Siyempre, sangkatutak ang reaksiyon sa post na ito ni Nhel.

May nagsasabi na nagsisi sila sa pagsuporta kay Rabiya. May iba na nagsabi na sana ang ginawa ni Rabiya, nagsabi na lang na hintayin muna ang araw na ready na siya, hindi `yung ang bilis daw mag-move on, nagkadyowa nga raw agad, si Jeric Gonzales, ha!

May mga nanlait kay Rabiya na pangit naman daw umarte at hindi sisikat.

May nagsabi na sana nanahimik na lang si Rabiya, na tulad ng ex-boyfriend niya ay tahimik din lang.

Pero may mga hirit din ang iba na ang tingin nila ay mahal pa ni Rabiya ang ex-boyfriend niya, na kumikinang ang mga mata nito kapag si Neil ang pinag-uusapan, pero sorry na lang daw dahil may special someone na nga si Neil.

Say pa ng iba, sana ay pinanatili na lang ni Rabiya na private ang nangyari sa kanila ni Neil, para hindi na nagkaroon pa ng isyu.

Well, sa nangyari nga ngayon, dahil heto at pumatol ang kapatid ni Neil, kaya abang-abang tuloy ang mga ‘Marites’ sa kung ano ba ang susunod na ganap, kung sasagutin ba ni Rabiya ang akusasyon ng kapatid, at reresbak ba siya sa chika na may ginawa siyang ‘sin’, ha!

Kaloka! (Rb Sermino)