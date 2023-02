UFO sightings at ET encounters, ano ang mensahe sa tao?

Mga Ka-Misteryo kayo ba ay minsan nang nakakita ng UFO o Unidentified Flying Object? Mahirap pa ring paniwalaan ang kanilang presensya sa ating planeta pero sa mga may karanasan sa UFOs hindi dapat ipagwalang bahala ang kanilang pagpapakita.

Yan ang paksa natin nayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Tinalakay natin ang paksang ito sa programang Gabi Ng Misteryo sa DZRH tuwing Sabado 10-11PM at binigyang-diin ng batikang parapsychologist Dr. Jimmy Licauco na may matinding mensahe ang mga UFO at Extraterestriyal sa buhay ng tao.

Sa panimula ng ating programa, ipinakita natin ang latest UFO sightings na ipinadala ng netizens kay Israeli Psychic/UFOlogist Uri Geller.

Mismong si Geller ay nagsabi na gustong ipakita ng mga alien being na narito sila sa Earth para hadlangan ang paggamit ng armas-nukleyar sa mga giyera lalu na ang nangyayaring digmaan ng Russia at Ukraine.

May isa pang UFO video na nagpapakita na tumapat ito sa isang nuclear silo at sinadyang patamaan ito ng liwanag para ma-deactivate.

Nagbabala pa nga si Geller sa US na wag basta-basta patamaan ng missile o pabagsakin ang mga UFO sa hinalang spy balloons.

Tinanong ko tungkol dito si Dr. Licauco:

Misteryo: “Matindi itong warning ni Geller sa US na isang ‘deadly mistake’ yung pag-shootdown ng Amerika sa naispatang UFO sa akalang ito ay spy balloon.”

Dr. Licauco: “I agree completely with Uri Geller because you know US is trigger happy and they keep shooting on something they dont understand. They should investigate first before they shoot as a matter of policy. This could create world crisis kapag nagkamali sila.”

Sa takbo ng usapan sa mga UFO at ET

Encounters, kinumpirma ni Dr. Licauco na malaki ang papel na ginagampanan ng mga UFO at ET para sa kaligtasan ng tao sa anumang

Misteryo: “Prof. Jimmy what do you think about these UFO and ET sightings? Yung iba natatakot about alien abduction.”

Dr. Licauco: “I don’t think UFOs and ETs are aggressive or they have bad intentions. There are several alien species kasi ang nandito sa Earth. There are those that are friendly than others. And there are others really abducting people forcibly.”

Regardless ng alien species na narito sa Earth, iisa ang mensahe nila sa tao wag natin sirain o pasabugin ang ating planeta dahil kapag nangyari ito, matindi ang pinsala nito sa iba pang katabing planeta.

Kayo mga ka-Misteryo baka meron kayong UFO sightings at ET Encounters, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.