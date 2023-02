Super Grandmaster Wesley So hindi makasingit sa tuktok

MULING nauwi sa draw ang laban ni Super Grandmaster Wesley So sa round 6 ng Dusseldorf WR Chess Masters 2023 na nilalaro sa Germany,

Nanatiling nakasalo sa second spot si 29-year-old So matapos makipaghatian ng puntos kay league leader GM Levon Aronian ng USA kahapon.

Nakalikom na si Cavite-born So ng 3.5 puntos para saluhan sa No. 2 spot si GM Dommaraju Gukesh ng India, habang solo sa tuktok si Aronian na may 4.5 puntos sa event na ipinatutupad ang 10-player single round robin format.

Makakalaban ni former Philippine Chess Team star player So si GM Rameshbabu Praggnanandhaa ng India sa round 8, kailangan na niyang magpanalo upang manatili ang tsansa na masilo ang inaasam na titulo.

May prize fund na 130,000 Euro ang nasabing event habang masisilo ng magkakampeon ang 40,000 EUR.

Katapat ni Aronian si GM Ian Nepomniachtchi ng Russian, habang makakalaban ni Gukesh si Russian GM Andrey Esipenko. (Elech Dawa)