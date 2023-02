Single na ba talaga? Liza malungkot, umiiyak sa IG

Gulong-gulo pa rin ang mga netizen, fan, sa sitwasyon ni Liza Soberano.

May nagsasabi na hindi naman na-hack ang Instagram niya, kundi sinadya niya `yon, dahil kailangan niyang baguhin ang kanyang image.

Nag-post nga si Liza sa kanyang IG ng isang tula, tungkol sa panaginip ng isang bulaklak. May mga photo na screenshot sa video na ginawa niya na may eksena pang umiiyak isya.

Heto nga ang tula:

‘A flower’s dream

“I wonder if flowers dream

“Do they dream of having wings

“Whispers of their flutter, their escape unseen

“Imprisoned in a garden; desire, its lock and key

“A cage is a cage—even with a gilded gleam

“Imagine them dancing against the wind

“Shedding their petals as they ascend

“A journey to the sun, a wish within reach

“What a comforting thought this is to me

“Dare I dream a flower’s dream.

–L.S.

Special thanks to @job.bernedo and @hwamok89.”

Puring-puri nina Bea Alonzo, Katarina Rodriguez ang husay ni Liza na gumawa ng poem.

“This is beautiful, Hopie!” sabi ni Bea.

“This poem is beautiful, and you too as always,” sabi ni Katarina.

Pero `yun nga, nagtatalo-talo pa rin ang mga fan, dahil wala pa raw malinaw na stagement si Liza.

ramamuca3, “Hndi naman siya na-hack. Denelete lang un mga following at post.”

nadine09_reid, “Na-hack ‘yan kasi nawala lahat ng picture nila together ni Quen. Hindi basta-basta nagde-delete si Liza ng picture. Imagine nawala ‘yung mga finallow niya, halatang na-hack. Pati kapatid niya alangan i-unfollow niya.”

macmacmiller98, “Gumimik lang siya.”

ramamuca3, “Bakit sa YouTube niya nawala rin yung mga videos niya, ‘yun memories niya with Quen.”

whyme543210, “Obvious na ‘di siya na-hack. Kasi kung na-hack, nag- announce sana siya. Hello, isipin mo na-delete lahat ng photos niya just before releasing this? Sinadya niya i-delete lahat to start a clean slate. Kumbaga back to zero with her new career. Sana gets nyo.”

lois_ros, “Hindi po na-hack siya mismo nagtanggal dahil sa bagong image na gusto niya at ng Careless. Solo, single, no boyfriend, ‘yun po kaya expect na natin walang Quen na lalabas.”

Well, ang statement lang ni Liza ang makakapagpalinaw ng mga chikang ito. Pero, kaloka nga kung sinadyang i-delete dahil gustong baguhin ang image, o gustong palabasin na single si Liza, ha!?

Abang-abang na lang tayo, malay niyo biglang may bago na namang ilabas si Liza. (Rb Sermino)