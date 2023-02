Sharon, Regine inaabangan na sa Tate

Alam mo, Dondon (my dear editor), bukas (Saturday) ang 4th and last night ng ‘Solo’ concert ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid.

Bale sa 4 nights ay nagdagdag na ng seats (na nag-start noong February 17), pero hindi pa rin mapakali ang mga fan ng misis ni Ogie Alcasid, huh!

Marami nga ang nagre-request na magkaroon ng repeat ang ‘Solo’ kahit isang weekend pa, pero I doubt kung magagawa kaagad ‘yon ni Regine dahil after tomorrow’s show, tututok na ang singer-TV host sa ‘Iconic’ US concert tour nila ng Megastar na si Sharon Cuneta.

Sa March 12 nga, magre-rehearsal na sila dahil March 14 na ang punta nila sa Amerika at sa March 17 na kasi ang first show nila sa San Jose, California.

Kuwento nga ni Nancy Yang na siyang promoter ng concert tour na ‘yon, nagkaroon daw ng second leg ang ‘Iconic’ US concert tour dahil maraming nagre-request at gusto rin nina Regine at Sharon.

Pero siyempre, bago umalis ang magkaibigan, makakachikahan sila ng entertainment press. I’m sure, maraming mga ikukuwento ang magkaibigan.

Anyway, I’m sure, after ng show rin bukas ay magpapahinga muna si Regine dahil on Monday na ang balik sa ‘Pinas ng mister niyang si Ogie Alcasid na nag-show sa Geneva, Switzerland noong weekend at bukas naman ay may ‘KilaboTitos’ concert uli sila ni Ian Veneracion sa Zurich naman.

Siguro nga kung walang ‘Solo’ concert si Regine ay posibleng sumama rin siya kay Ogie sa Europe dahil sobrang enjoy ang singer-songwriter sa pamamasyal doon, huh!

‘Yun na!

2 sikat na aktres magsasama sa pasabog na pelikula

Na-excite naman ako sa isang pelikulang inihahanda na para sa dalawang maningning na aktres.

May nakapagbulong nga sa akin na may isang new producer na komontak na sa management teas ng dalawang aktres para ayusin na ang pelikulang ‘yon.

Ang chika, parehong game ang dalawang maningning na aktres para sa proyektong ‘yon.

Chika pa ng source ko, hindi raw natin iisipin na magkakasama sa isang pelikula ang dalawa.

So bongga!