SBP may libreng sakay sa Gilas-Lebanon game

MAY palibreng sakay na hatid ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) para sa FIBA ​​World Cup Qualifier game ng Gilas Pilipinas at Lebanon.

Sa isang pahayag na inilabas nitong Miyerkoles ng gabi, sinabi ng SBP na susunduin ang mga ticket holder bandang 2pm sa itinalagang departure area sa SM Grand Central sa Caloocan at SM North EDSA sa Quezon City.

Ayon sa SBP, gusto nilang mapuno ang 55,000-seater para sa Gilas-Lebanon matchup dahil ito ang magsisilbi rin “test event” para sa paparating na FIBA World Cup. “The Samahang Basketbol ng Pilipinas wants the Filipino fans in full force during the final window of the FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers,” ayon sa SBP.

Gaganapin sa Philippine Arena ang knockout stages ng FIBA World Cup bandang Setyembre, magtutuos din ang Gilas at Jordan sa Philippine Arena sa Lunes. (Cyreel Zarate)