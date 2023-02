Sarina Bolden tatanggap ng ‘Miss Football’ award

KIKILALANIN din ang top players ng basketball at football sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Annual Awards Night sa March 6 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel.

Si Ginebra guard Scottie Thompson ang recipient ng award sa pro hoops, si Sarina Bolden sa women’s football.

Sa nakalipas na dalawang dekada, kabilang sa naging Mr. Basketball sina June Mar Fajardo, Arwind Santos, Mark Caguioa, Jay-Jay Helterbrand, Jimmy Alapag, James Yap, Asi Taulava at Willie Miller.

Si Bolden, ang 25-year-old midfielader ng Team Filipinas, ang kauna-unahang tatanggap ng Ms. Football award mula sa oldest media organization ng bansa.

Dalawa lang sila sa mahabang listahan ng pararangalan sa gala event na hatid ng PSC at Cignal TV, binak-aapan ngPOC, Mayor Bambol Tolentino, Milo, Smart, MVP Sports Foundation, Rain or Shine, 1Pacman Rep. Mikee Romero, PBA, OKBet, ICTSI at PAGCOR. (Vladi Eduarte)