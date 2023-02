Robin binoldyak ng Gabriela! ‘Batas atupagin, ‘wag pambababae’

Bukod sa pagbibigay ng public apology, dapat umanong mag-isip-isip si Senador Robin Padilla kung dapat pa ba siyang manatili bilang lingkod-bayan matapos ang kanyang pahayag kaugnay ng pantsi-chicks.

Sinabi ni Gabriela Rep. Arlene Brosas na dapat panindigan ni Padilla ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang mambabatas na may lubos na debosyon at paggalang sa kababaihang Pilipino.

“We would like to remind Senator Robin Padilla that his job is to address gaps in current laws and not womanizing. Women should not be treated like mere objects that men can use on their spare time,” giit ni Brosas.

Naniniwala ang mambabatas na ginamit ni Padilla ang kanyang “macho theatrics” upang maalis ang atensyon ng publiko sa kinukuwes­tyong Charter change.

“His statement is unbecoming of a public official, and a violation of the Code of Conduct for Public Officials which states that public officials must uphold the public interest over and above personal interest. Moreover, it reeks of misogyny and toxic masculinity which should not be tolerated in this society,” dagdag pa ni Brosas.

Kung nalilito umano si Padilla kung ang nais nito ay ang paglilingkod sa bayan o ang pambababae sa Senado, sinabi ni Brosas na dapat pag-isipan ng senador kung siya ay karapat-dapat pa sa kanyang puwesto.

Sa isang forum sa Maynila nitong Miyerkoles, sinabi ni Padilla na: “Araw-araw po na ginawa ng Diyos, wala po akong gustong gawin kung hindi ay mag-resign. Wala po dahil hindi po ako makapag-chicks dito. Totoo po iyan.” (Billy Begas/Eralyn Prado)